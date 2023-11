Fã ou hater? Black detona a própria affair, Kally, em A Fazenda: 'não me beneficia nada'

“n me beneficia em nada o jogo da kally”

fã ou hater?? pic.twitter.com/Oe1oSqlvXg — ma ri. (@acostumadinha) November 26, 2023

O ex-BBB Cezar Black detonou a própria affair, Kally Fonseca, durante a dinâmica da discórdia, neste domingo (26), em A Fazenda. As declarações do peão não passaram batido na internet e o público questionou se ele era fã ou hater da namorada.

Na dinâmica, Black foi acusado de estar com a peoa para se beneficiar, mas ele retrucou. "Não tem nada em ficar com a Kally que vá me beneficiar no jogo. O jogo dela é o jogo dela. Não me beneficia nada. Tem posicionamentos dela aqui que não concordei".

"Não há beneficio nenhum em estar com a Kally. Eu tenho três vezes mais seguidor na rede social do que a Kally tem. Nunca me importei com fama", disse. "Não faz diferença eu estar ou não com ela. Estar com ela aqui prejudica meu jogo porque torna meu jogo mais emocional. Vou pra um lugar que não fui antes", argumentou o ex-BBB.