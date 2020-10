Equipe de Raissa Barbosa se pronuncia sobre vídeo íntimo vazado

A equipe de, Raissa Barbosa usou as redes sociais para divulgar uma nota sobre o vídeo íntimo da ex-Miss Bumbum publicado em um perfil do Instagram atribuído ao pai de MC Mirella, desafeto da jovem em “A Fazenda”.

“Comunicado Assessoria de Imprensa Raissa Barbosa @cacauoliver

Assessoria jurídica da participante da Fazenda 12 Raissa Barbosa será acionada para analisar a divulgação de imagens íntimas da participante. Vale lembrar que tal atitude é condenada pelo código penal e medidas cabiveis serão tomadas.

Queremos agradecer mais uma vez aos fãs da Raissa Barbosa que estão dando todo apoio desde o começo do reality e subiram # Raissa Merece Respeito. Isso não diz respeito apenas a Raissa, e sim a todas as mulheres que passam por esse tipo de situação.

A assessoria de imprensa e a equipe de mídia digital está trabalhando para apoiar a participação de Raissa no jogo sem utilizar de nenhum outro tipo de recurso para atingir os demais participantes.”