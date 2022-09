Deolane Bezerra fica revoltada com Shayan em 'A Fazenda 14': 'Babaca'

Devido à resposta, Shayan ganhou um prêmio, com outros participantes: uma rodada de pizza. A influencer não pôde comer a comida e, então, soltou o xingou. "Come a pizza, babaca", disse a advogada na frente de todos os participantes.

A advogada Deolane Bezerra ficou revoltada com Shayan, nesta terça-feira (13), em A Fazenda 14. O peão disse durante dinâmica da pré-estreia que a doutora teria entrado no reality para 'causar', entretanto, a declaração dele não agradou nenhum pouco Deolane.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.