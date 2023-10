Cariúcha é eliminada com 9,74% dos votos em A Fazenda; vídeo

A cantora respondeu: "Eu tenho, mais ou menos. Fui muito para cima das pessoas, não tive papas na língua, não moderei as palavras... Poderia ter me segurado, mas sou assim, Dri. Eu joguei de verdade e lá é para gente grande. Não é fácil."

Cariúcha foi eliminada, nesta quinta-feira (12), ao ser a menos votada pelo público com apenas 9,74% em A Fazenda. Ela disputou a roça contra Márcia Fu e Shayan, que seguem no jogo.

