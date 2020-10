Biel surge 'sem os dentes' em A Fazenda; Saiba o que aconteceu

Biel surgiu sem os dentes em uma imagem que começou a circular nas redes sociais, nesta segunda-feira (5). Nos comentários os internautas especularam que a lente dentária do cantor teria caído.

Mas os administradores do artista afirmaram que tudo não passou de uma pegadinha do peão. Em outro vídeo, ele assusta Cartolouco com a nova "imagem dos dentes" feita com chocolate.

Voltou a falar da ex

Neste domingo, Biel desabafou sobre o casamento conturbado com a ex-Duda Castro e disse que ainda a ama muito e que sonha em construir uma família com ela, e que os dois são casados até hoje porque "se gostam muito" e "não conseguem se divorciar". Ele admitiu que o relacionamento era tóxico, mas colocou a culpa em cima da modelo.