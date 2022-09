Bia e Shayan discutem durante jogo da discórdia em A Fazenda

Bia não gostou nada do peão ter falado sobre sua família: "Eu trouxe alguma coisa lá de fora? Falou agora que eu tenho que ser mais leve, você me conhece? Ah, cala a p*rra da sua boca, vai tomar no seu c*", disse ela.

Shay e Bia discutiram ao vivo durante o jogo da discórdia em A Fazenda 14. A neta de Gretchen colocou o fazendeiro no pódio de 'Cobra caninana' e disse que ele havia se aproximado de Deolane por interesse, além de não ter recebido sua ajuda no trato dos animais.

