Após suposta masturbação em MC Gui, Aline beija Sthe durante festa e diz: 'Só pego mulheres'

No entanto, os internautas apontaram que Aline Mineiro vem protagonizando cenas quentes com o MC Gui. Pela segunda vez, eles fizeram movimentos suspeitos debaixo do edredom, logo os telespectadores do PlayPlus apontaram que os dois estavam aproveitando para se masturbar.

Aline Mineiro e Sthe Matos se beijaram de língua, nesta sexta-feira (10), durante a penúltima festa de A Fazenda 13. Em seguida, a ex-panicat comentou com Marina Ferrari que já havia pegado três participantes durante sua estada no reality, se referindo a Fernanda Medrado e Dayane Mello, além de Sthe Matos.

