André, Bia e Ruivinha se enfrentam na roça em A Fazenda

André, Bia e Ruivinha de Marte se enfrentam na 9ª roça em A Fazenda 14. Eles pediram apoio do público para continuarem no reality rural.

Hora da Ruivinha pedir o voto de vocês: "Quero muito ir para a final!" #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/m271G6uIq0 — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2022

"Estamos aqui para isso, pro jogo. Fui e continuo sendo forte aqui dentro do jogo, já estamos na reta final e eu peço muito para deixarem eu ficar aqui na casa. Eu errei aqui, errei tentando acertar também. Continuo firme aqui com o meu grupo, o grupo B, do coração. Quero continuar representando os meus amigos", pediu Ruivinha ao enfrentar a roça pela 2ª vez.

"Chegou a minha vez, eu estou muito tranquilo em relação a isso, muito em paz mesmo. Acho que fiz um jogo honesto e limpo e infelizmente eu tive um problema em relação a questões que aconteceram ontem, onde as pessoas do meu grupo acabaram me colocando na roça, mas eu estou muito em paz", disse André ao pedir voto do público.

"Infelizmente fui vetada da prova do fazendeiro e tô aqui para pedir o voto de vocês. Não sou artista, não sou profissional, erro muito, falo muita besteira. Sou só uma garota de 18 anos tentando realizar os meus sonhos (...) vocês me colocaram aqui", falou Bia: "Grupo A sempre", finalizou.

Um peão será eliminado nesta quinta-feira (18).