Alicia e Nadja trocam elogios em festa de A Fazenda: 'Não tenho ódio' ..

Alicia X e Nadja Pessoa deram uma trégua nas discussões e trocaram elogios, na madrugada deste sábado (11), em A Fazenda.

Alicia começou a conversa com Nadja "Eu gosto de você. A gente briga, mas f*da-se. Não tenho ódio de você e digo isso do fundo do meu coração. Eu racho o bico com suas loucuras, falando com as plantas."

Nadja, em seguida, disse que era "doida" ao se referir às conversas com as plantas.

Alicia voltou a elogiar a peoa. "Você é muito cômica e engraçada, mas não mostra isso para todo mundo."

Nadja respondeu que as atitudes eram "de coração". No papo, Alicia também pediu desculpas por ter ofendido Nadja em certos momentos do jogo.