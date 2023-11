Alicia diz que ouviu barulho de tiros em A Fazenda

Na madrugada desta quinta-feira (23) em A Fazenda 2023 (Record), Alicia afirmou ter ouvido barulho de tiros na sede do reality show. Por volta das 2h30 da manhã, quando a atriz estava na baia, ela gritou para Shay, que estava na sede: "Está tendo tiro aqui! Te juro!".

O iraniano não entendeu e tentou confirmar a informação com a colega do Paiol: "Tiro? Mentira! Está me zoando!" Neste ponto da conversa, as câmeras do PlayPlus — streaming da Record — saíram do ar.