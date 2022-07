Zilu curte noite romântica com namorado no show de Fábio Jr.

Zilu Godoi foi vista curtindo uma noite romântica com o namorado, o empresário Antônio Casagrande, no show de Fábio Jr.

O casal desperta curiosidade dos seguidores da empresária, que foi casada por quase a metade dos seus 63 anos com Zezé Di Camargo.

Recentemente nas redes sociais, Zilu revelou detalhes do romance: "Eu estava hospedada na casa da minha amiga, Daniele, e eu estava na sacada. Era noite e ela colocou para eu falar no FaceTime com um amigo e eu nem sabia quem era. Ele apareceu e aí falou que era muito meu fã e que era louco para me conhecer. Todo mundo que estava no apartamento começou a dar risada, eu falei 'calma' e levei a conversa na brincadeira".

"Dias depois da conversa, eu já tinha me esquecido, a Dani me levou lá na loja dele. Espertinha. Vi vários pratos e falei que adorava arroz de polvo. Ele disse que sabia fazer um maravilhoso jantar, me convidou para ir na casa dele e eu fui. Chegando lá, jantamos, conversamos, tomamos vinho e aí ele me pediu em namoro. Nessa altura da vida, quando eu ia imaginar alguém me pedindo em namoro. Aceitei."