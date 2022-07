'Fiz em silêncio por mim mesma', diz Adele sobre ter emagrecido 45 kg

Adele falou sobre emagrecimento e as críticas após perder 45 kg. Em maio de 2020, após um hiato de cinco meses das redes sociais, a cantora apareceu mais magra. Segundo ela, foi uma decisão não compartilhar o processo.

"Eu entendo porque a imprensa ficou fascinada por isso. Eu não compartilhei minha jornada da maneira que todo mundo faz. A maioria das outras pessoas já teria um DVD lançado. Eu fiz isso em silêncio por mim mesma", disse ao jornal Daily Mail.

Ela disse que se sentiu péssima por algumas pessoas pensarem que os elogios recebidos por estar magra significavam que elas não estavam com boa aparência ou que não eram bonitas.

Contudo, a artista afirmou que não se abalou com as críticas de que teria emagrecido por pressão estética. "Alguns dos [comentários] que eu vi eram de jovens, eles tinham uns 15 anos. Tiveram otras pessoas que se sentiram muito traídas por mim, como 'oh, ela está cedendo à pressão disso', o que realmente não me incomodou."

"Porque, tipo, você não está segurando minha mão às 4 da manhã quando estou chorando de ansiedade e precisando de uma distração e coisas assim", completou.

A cantora disse ainda que os exercícios físicos trouxeram foco para sua vida. "Me deu um lugar para me livrar da minha energia - boa ou ruim - e me fez sentir como se estivesse ficando mais forte mentalmente, ficando mais forte fisicamente."

Ela contou que descobriu uma nova sensação de paz em sua vida em parte graças a "muita terapia". "Não me coloco mais em situações que me esgotam. Eu vou me afastar disso. Agora, eu escolho com muito cuidado as pessoas que estão na minha vida."