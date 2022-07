Mulher do ator Juliano Cazarré mostra rotina na UTI com filha recém-nascida

"Eu acredito que, depois das igrejas, as UTIs pediátricas sejam os lugares na terra onde se concentram mais anjos e santos. Às vezes eu sinto como se quase pudesse vê-los! Devem ser os olhos do coração", disse.

Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, agradeceu as orações e disse que a filha recém-nascida Maria Guilhermina, que tem anomalia de Ebstein, "segue melhorando". Nos Stories, ela decidiu mostrar um pouco da rotina na UTI neonatal, onde a pequena está internada.

