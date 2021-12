Zé Felipe passa mal e é diagnosticado com pneumonia; Virgínia também está doente

O cantor Zé Felipe se submeteu a uma bateria de exames após passar mal e foi diagnosticado com pneumonia viral. A influenciadora Virgínia Fonseca também está com a doença. Eles dois são casados e têm juntos uma filha. Nas redes sociais, o filho de Leonardo atualizou os fãs sobre a situação: "Galera, passando aqui para avisar vocês. Ontem, quando comecei a passar mal, a gente fez testes e exames, e eu estou com pneumonia viral. Agora, é me cuidar aqui e tomar os remédios", afirmou. O marido da influencer Virgínia Fonseca já havia sido diagnosticado no domingo com amigdalite. Entre os sintomas da pneumonia estão sintomas gripais e fortes dores no pulmão, causando dificuldade para respirar. Nesta semana, Virginia apresentou sintomas da pneumonia e para não contagiar a filha de 7 meses, a menina está na casa dos avós Leonardo e Poliana.

