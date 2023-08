Youtuber destrói Ferrari de R$ 2 milhões durante gravação: 'foi um acidente'

O youtuber Cody Detwiler, do canal WhistlinDiesel, destruiu uma Ferrari avaliada em R$ 2 milhões (US$ 400 mil) ao testar o veículo em um milharal seco no estado do Texas. Ele alega que foi um acidente.

"Lamento informar a todos que minha Ferrari F8 de US$ 400 mil e minha minivan alugada com apenas 8 mil quilômetros rodados recentemente se transformaram em um monte de cinzas. Este foi um acidente completo e eu originalmente pretendia filmar muitas outras coisas com o carro, mas esta foi uma ótima lição para fazer ainda mais coisas malucas antes que seu carro pegasse fogo. Isto é apenas um arranhão! Voltaremos Ferrari...", escreveu na legenda do vídeo que foi postado no Youtube.

O vídeo já tem quase 7 milhões de visualizações e mostra Cody dirigindo em alta velocidade no milharal. Uma minivan acompanha e alguém grita “fogo”, ele sai rapidamente e o fogo se alastra no campo seco.

O youtuber é conhecido por destruir automóveis - de carros a ônibus escolar.