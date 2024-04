Yasmin Brunet detalha relação abusiva com ex: 'encher sua cara de p*rrada'

Esses comentários foram feitos na frente de outras pessoas, tornando a situação ainda mais difícil para Yasmin. Ela buscou ajuda profissional para lidar com os traumas causados pela relação: "Eu consegui terminar porque entrei em uma depressão absurdamente surreal. Voltei a ir à psicóloga e à psiquiatra, tive que me tratar."

"Ele dizia: 'Acho que você tem um caso com o seu personal. Você vai para a academia e o seu corpo nunca melhora. Você está cada vez mais gorda, segura um pouco a comida. Você nunca vai achar alguém como eu, tem que dar um troféu para alguém te aguentar, porque você é insuportável. Eu não vou encostar em você porque você é mais suja que lixo. Vou encher sua cara de porrada.'", relatou em entrevista a Laís Malek, do jornal O Globo.

Yasmin Brunet detalhou sua experiência com um relacionamento abusivo que viveu no passado e que piorou sua compulsão alimentar, tema que chamou atenção durante sua passagem pelo BBB24. Sem citar nomes, a modelo descreveu o abuso psicológico e ameaças de agressão física que enfrentou, além de traições e manipulações que a faziam sentir-se culpada.

