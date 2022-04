Will Smith renuncia como membro Academia do Oscar: ‘minhas ações foram chocantes e imperdoáveis'

Em meio a críticas e a um processo disciplinar do Oscar após ter dado um tapa no comediante Chris Rock durante a cerimônia no último domingo, Will Smith renunciou como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e disse que traiu a confiança da instituição.

“Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris (Rock), sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa", disse o ator em um comunicado publicado pela revista Variety nesta sexta-feira, 1º.

"Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Portanto, estou me renunciando da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas. A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão."

No início do comunicado, o ator afirmou que sua renúncia foi enviada após o aviso de audiência disciplinar da Academia: “aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta.”.

No último domingo, o ator subiu ao palco do Oscar 2022 e deu um tapa em Chris Rock, após o comediante fazer uma piada sobre a sua esposa, Jada Pinkett Smith, citando que ela participaria de G.I. Jane II, em referência à personagem que é careca. Jada raspou a cabeça devido à alopecia, uma doença autoimune que a fez perder os cabelos. Na mesma noite, Will subiu novamente ao palco para receber o Oscar de Melhor Ator.