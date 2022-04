Comediante conta que é gay em especial da HBO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comediante Jerrod Carmichael, de 34 anos, contou publicamente em seu novo especial da HBO, "Rothaniel", que é gay, que estreia na noite desta sexta (1º). No novo trabalho, o comediante compartilhou os conflitos internos que precisou enfrentar.

"Uma vez fiquei sozinho me sentindo um mentiroso, porque eu tinha um segredo. Um que eu escondi de minha mãe e meu pai, minha família, meus amigos e vocês, todos vocês. Profissionalmente, pessoalmente. E o segredo é que eu sou gay", disse ele.

Após fazer uma pausa, o público aplaudiu, o que fez deixar o humorista emocionado. "Significa muito. Estou aceitando o amor, eu realmente aprecio o amor. Meu tipo de ego quer se rebelar contra isso", afirmou.

Em outro momento, ele confessou que chegou a pensar que preferia morrer do que confrontar a realidade sobre a sua sexualidade. "Eu me rebelei contra isso toda a minha vida. Nunca pensei que sairia. Achei que nunca, nunca sairia do armário. Em muitos momentos, eu pensei que preferia morrer do que confrontar a verdade disso, para realmente dizer isso para as pessoas. Porque eu sei que isso muda a percepção de algumas pessoas sobre mim. Eu não posso controlar isso", desabafou.

No especial da HBO, o comediante também detalhou histórias familiares, incluindo uma em que pegou o seu pai traindo sua mãe e os sentimentos em ter que guardar esse segredo.

"Não sei se teria dito alguma coisa se tivesse coragem, porque só vi esse segredo como algo que poderia ter dilacerado nossa família", disse ele. Adiante, ele contou que fez seu pai contar toda a verdade para a sua mãe.

O especial foi gravado em fevereiro, no Blue Note Jazz Club, em Nova York, nos Estados Unidos. Bo Burnham dirigiu enquanto Carmichael, Burnham, Eli Bush, Matthew Vaughan e Josh Senior produziram.

Este trabalho marca o terceiro especial de comédia stand-up do humorista na HBO, que teve a sua estreia na emissora em 2014 com "Jerrod Carmichael: Love at the Store". O especial foi seguido por "Jerrod Carmichael: 8", em 2017, e, em 2019, ele estreou o diário em vídeo de duas partes "Home Videos" e "Sermon On The Mount".