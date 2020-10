Whindersson Nunes surpreende ao fazer piada sobre semelhança com Vitão

Whindersson Nunes atualizou suas selfies no Instagram e divertiu os seguidores nesta terça-feira (20). O humorista roubou a cena por sua semelhança com Vitão, atual namorado da sua ex, Luísa Sonza,, e escreveu:

"Já sei o q você vai comentar, vcs são mto previsíveis. Seus pilantra kkkkkkkkkk", brincou o youtuber.

Nos comentários, seguidores "cataram" a referência e embalaram na brincadeira: "Adivinhou a miZeravi", comentou um. "Eu poderia até falar que tá parecendo o vitão, mas o vitão não tem três pernas", ousou outro. "Nunca te VITÃO bonito assim paee", brincou mais um.