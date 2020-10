Miley Cyrus diz que foi perseguida por OVNI na Califórnia

Miley Cyrus contou que avistou um OVNI durante uma viagem na Califórnia, nos Estados Unidos. "Eu estava dirigindo por San Bernardino com meu amigo e fui perseguida por algum tipo de OVNI. Tenho certeza do que vi". E complementou: "Mas também havia comprado um concentrado de maconha de um cara em uma van na frente de uma loja de tacos, então pode ter sido isso", disse ela em entrevista ao estilista Rick Owens, publicada na revista Interview Magazine.

"Tinha um grande arado na frente e tinha um brilho amarelo. Eu o vi voando, e meu amigo também viu. Havia alguns outros carros na estrada e eles também pararam para olhar, então acho que o que vi era real", contou ela ao descrever o objeto.

"Fiquei abalada por, tipo, cinco dias. Isso me f**** [...] Não pude mais olhar para o céu da mesma forma. Pensava que eles voltariam. Mas vi um ser sentado na frente do objeto voador. Ele olhou para mim e fizemos contato visual, e acho que foi isso que realmente me abalou, olhar nos olhos de algo que eu não conseguia entender".