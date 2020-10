Whindersson Nunes comenta flagra de beijo no Amazonas

Whindersson Nunes usou sua conta no Twitter para brincar com os ‘flagras’ feitos dele com a aparentemente nova namorada affair Maria Lina, durante sua passagem pelo Amazonas.

“As vezes eu penso serase tão me filmando nesse momento ou eu posso beijar em paz”, escreveu o comediante, com a foto de um cachorrinho desconfiado.

Whindersson veio de surpresa ao Amazonas, passando por Manaus e Presidente Figueiredo, e trouxe consigo a jovem.

Depois de trocarem beijos e carinhos em vários momentos, um deles bem fofo inclusive, com Whindersson fingindo tremer as pernas enquanto era beijado pela moça, o comediante deixou a capital, de mãos dadas com a nova amada.