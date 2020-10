Maisa cai no choro em despedida do SBT

Emoções marcaram o Programa da Maisa deste sábado (31). A apresentadora fez a sua despedida do SBT após 13 anos na casa.

Na edição final do programa, a apresentadora respondeu perguntas de Celso Portiolli, Fê Paes Leme, Pabllo Vittar e Hugo Gloss, sentada na “Cadeira da Verdade”, e recebeu surpresas no quadro “Guardado a 7 Chaves”, como uma homenagem de Raul Gil.

A filha do patrão, Silvia Abravanel, também marcou presença, deixando Maisa emocionada ao presenteá-la com o vestido que usava quando pequenina, emoldurado em um quadro. Ela também deixou claro que as portas do SBT sempre estarão abertas para a jovem.

“Eu vim mais para cá do que para escola. É muito difícil ir embora, mas ir embora daqui feliz e saber que tenho apoio de tanta gente que entendeu o que é melhor para mim nesse momento é uma felicidade”, se emocionou ela.