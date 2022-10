Whindersson esculacha seguidor que afirmou que o Nordeste só quer 'migalha': 'Fod***'

Minutos depois, outro internauta rebateu Whindersson, dizendo que Lula ganhou nos estados com maior índice de analfabetismo. Mas os erros de ortografia no texto foram um "prato cheio" para o humorista, que destacou apenas uma palavra usada de forma errada na frase:

O comentário foi realizado após o resultado das eleições apontar que o ex-presidente Lula recebeu mais votos na região que o atual presidente, Jair Bolsonaro. Um internauta postou no Twitter que os nordestinos não produzem nada para o Brasil, afirmando ainda que eles gostam de ter as coisas de maneira fácil.

