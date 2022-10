Murilo Benício expõe festas da reta final do elenco de 'Pantanal'

Em entrevista do "Fantástico", exibida no "Mais Você", o ator contou que a equipe gosta de uma palhaçada e não perde a oportunidade de comemorar. O pessoal é tão festeiro que um cronograma de festas se fez necessário.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na próxima sexta-feira, vai ao ar o último episódio de "Pantanal", mas as festas do elenco da novela não terminam aí. Como os atores são bem unidos, Murilo Benício anunciou que tiveram de montar uma agenda para organizar todas as festas da reta final.

