Sikêra Jr. perde processo contra Neto após ser chamado de homofóbico

Sikêra Jr perdeu o processo que era movido contra o ex-jogador Neto, apresentador da Band, de acordo com o Notícias da TV. O processo segue desde julho após o ídolo do Corinthians chamar o apresentador do Alerta Nacional de homofóbico.

No processo, que correu na 6ª Vara Cível do Amazonas, Sikêra pede uma indenização de R$ 100 mil e um direito de resposta no programa de Neto.

Ao analisar o caso, o juiz Celso Antunes Filho explicou que era incapaz de julgar um mérito e disse que a disputa e fala dos apresentadores eram dignas de ‘brigas de vizinhos’ - que deveriam sentar e resolver os problemas como adultos.

Ofensas recíprocas que se compensam e deveriam ser evitadas, dado o dever de vivermos em urbanidade, respeitando-se os direitos de vizinhança. Querela a ser resolvida na esfera policial/penal, poderão ser impostas condutas de bem”, concluiu.

O caso

Em junho de 2021, Neto durante o ‘Os Donos da Bola’ mostrou sua indignação com o funcionário da RedeTV! E o chamou de homofóbico por ter feito comentários controversos sobre lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, quuer, intersexuais e assexuais.