Whindersson dá indiretas pesadas sobre mentira após entrevistas de Vitão

Mais uma polêmica envolvendo Whindersson Nunes, Luísa Sonza e Vitão começou a pipocar na internet nesta sexta-feira (25). Senta, que a gente te explica.



O humorista publicou indiretas e deixou internautas certos de que elas tenham sido tanto para a ex quanto para o cantor, que está namorando Luísa e vem causando polêmica acerca da solteirice ou não da cantora quando o romance começou.





"Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes iguais", escreveu Whindersson, logo após Léo Dias publicar uma matéria afirmando que Vitão se contradisse ao afirmar que Luísa estava casada no primeiro encontro dos dois.

Em seguida, Whindersson escreveu: "Um pingo na pia pode servir até de ritmo pra uns batuques durante um tempo, mas depois de alguns anos ele pode ser ensurdecedor, após vários anos um soco no seu cérebro.".

Entenda a polêmica da suposta contradição

Pois bem, nesta sexta, Leo Dias, do "Metrópoles", afirmou que Vitão se contradisse em entrevistas diferentes sobre o primeiro encontro com Luísa Sonza.

Na entrevista com Hugo Gloss, na quinta-feira (24), Vitão afirmou que o seu primeiro contato com Luísa aconteceu por redes sociais, e que o primeiro encontro (romântico) dos dois foi somente após a separação. “Talarico é a pessoa que fura o olho do outro que é casado, o que no caso nem é [verdade], porque a gente foi ficar muito depois deles (Luísa e Whindersson) terem terminado”, disse.

Em seguida, Leo Dias afirma que Vitão se contradisse na entrevista "dada no início do ano de 2020". No entanto, a matéria não mostra qual é tal entrevista, e cita apenas a conversa de Vitão com a apresentadora Foquinha, dada em junho de 2020, quando Luísa e Whindersson já estavam separados há dois meses.

Na entrevista à Foquinha, em julho, Vitão disse que Luísa era o "seu crush" e que o clipe foi gravado quando ela ainda era casada. Agora, ao Hugo Gloss, o cantor afirmou que no lançamento do clipe, em junho, os dois já estavam se gostando. Ou seja, não houve contradição já que Vitão se refere ao lançamento do clipe e não à gravação feita meses antes.