Wesley Safadão cancela shows após parte da banda testar positivo para Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão, 33, cancelou os shows que faria neste sábado (1º) em Itajaí e Jurerê (SC) após parte da banda testar positivo para Covid. Ele divulgou um comunicado nas redes sociais. O escritório do artista tranquilizou todos os fãs sobre o estado de saúde dos integrantes da banda que foram infectados e informou que estão em isolamento e recebendo todos os cuidados necessários. "Após o cumprimento de todo protocolo necessário, Wesley Safadão e sua banda retomarão a agenda de shows, que será devidamente divulgada em suas redes", diz o comunicado. Os últimos shows do artista foram realizados na noite de Réveillon no Marina Park Hotel, em Fortaleza (CE), e em Maceió (AL). Fãs do artista lamentaram e desejaram melhoras para a banda. "Melhoras para toda equipe, e agora segura tudo denovo , hospitais lotados , e recordes de Covid isso que ainda nem chegou o Carnaval." Mas teve internautas que criticaram o artista por estar fazendo shows. "Não é tempo de shows, o povo não se conscientiza", escreveu uma mulher. Outra comentou: "Se a banda está assim, imagina o povo que estava no show."

