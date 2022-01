Felipe Neto sobre término com Bruna Gomes: 'Não pensem que ela fez algo de errado'

Felipe Neto se pronunciou sobre o fim do namoro com Bruna Gomes. O youtuber foi quem terminou o relacionamento de quase 5 anos com a influencer por telefone, no Natal. "Eu estou completamente sem voz porque eu passei por um estresse emocional muito grande. Meu médico explicou que em função de quando você tem algo emocional muito grande na sua vida, você pode perder sua voz. Estou passando para tranquilizar todo mundo que mandou mensagem", disse em uma sequência de stories. A única coisa que quero pedir para vocês, nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém. Mandem só amor. Não acreditem em fofoca. Se algum dia e a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos. E nunca pensem, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado. Nunca", esclareceu. O youtuber negou ainda que entrará no BBB22. "Eu não vou estar no Big Brother. E estou a cada dia mais me recuperando".

