Wesley Safadão cancela shows após parte da banda contrair Covid

O cantor Wesley Safadão, 33, cancelou os shows que faria neste sábado (1º) em Itajaí e Jurerê (SC) após parte da banda testar positivo para Covid-19. O cancelamento dos shows foi divulgado nas redes sociais do cantor "Após o cumprimento de todo protocolo necessário, Wesley Safadão e sua banda retomarão a agenda de shows, que será devidamente divulgada em suas redes", diz o comunicado. O escritório do artista tranquilizou todos os fãs sobre o estado de saúde dos integrantes da banda que foram infectados e informou que estão em isolamento e recebendo todos os cuidados necessários.

