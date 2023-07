Wanessa grava clipe com Dado e casal mostra romance na Chapada dos Veadeiros

Parece que Wanessa Camargo e Dado Dolabella resolveram eternizar o romance em um novo videoclipe da cantora. Para quem não sabe, ela já fez isso no passado, da primeira vez em que os dois namoraram, com o clipe "O Amor Não Deixa".



A artista compartilhou com os seguidores no Instagram momentos dos bastidores das gravações, contando com momentos de romance do casal, e até perrengues para chegar ao local das gravações. O clipe está sendo gravado na Chapada dos Veadeiros.

Apesar de ainda não ter confirmado se Dado participará do clipe, o ator apareceu produzido com roupas que combinavam com as dela, além de ter posado para as fotos em um momento romântico.