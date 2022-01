Vivi Fernandez deixa UTI e destaca 'danos em rins e bexiga' por infecção

Esta não é a primeira vez que uma hospitalização da ex-atriz pornô repercute. Em setembro do ano passado, Vivi Fernandez passou por um susto. A atriz recebeu o diagnóstico de mioma — um tipo de tumor benigno no útero.

"Minha febre vem durante as madrugadas. Perco muito líquido", destacou Vivi na sequência. Ela chegou ao hospital na última quinta-feira (13) com sintomas de falta de ar, sudorese, enjoo e febre.

Em contato com a reportagem, ela afirma que continua internada no hospital e não há previsão de alta.

