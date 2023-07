Viúva de Gal Gosta é acusada de golpes no nome da cantora e levá-la à falência

A viúva da cantora Gal Costa, Wilma Petrillo, está sendo alvo de diversas acusações por parte de 13 pessoas, entre eles ex-funcionários da cantora, amigos e um parente. A situação foi revelada pela reportagem de Thallys Braga para a revista Piauí de julho.

Nos depoimentos, Wilma é acusada de assédio moral contra ex-funcionários, ameaças e golpes financeiros, e ainda de ter levado Gal à falência.

Amigo de Gal, o médico Bruno Prado afirma que após se tornar próximo do casal, a empresária pediu a ele emprestados entre R$ 10 mil e R$ 15 mil para fazer uma mesma cirurgia nos olhos que Gal teria feito recentemente. O médico afirma que não recebeu o dinheiro no prazo combinado e como retaliação, ele deixou de ser convidado para shows e para a casa da cantora.

Conforme a reportagem, circulavam histórias no círculo cultural de Salvador, de que a mulher teria aplicado golpes em outras pessoas e que amigos de Gal até preferiam manter distância da empresária. Bruno afirma que Wilma chegou a chantageá-lo ameaçando contar à família dele que ele é gay, fato que ainda não tinha sido revelado por ele. "Se você continuar me cobrando, eu vou fazer uma coisa muito bonitinha: conto pro teu pai que você é viado". "Quando ela falou isso, eu tremi", relatou.

O médico afirma que escreveu um e-mail para Gal contando toda a história e a cantora prometeu que Wilma iria fazer o pagamento. Ela cumpriu a promessa e Bruno contou ao pai a sua orientação sexual. No entanto, o medo e até os pensamentos suicidas que o médico tinha foram substituídos pelo acolhimento da família.

No entanto, as ameaças teriam continuado. "Você vai tomar uma surra tão bonita que vai aprender a respeitar os outros". "Ela dizia coisas como: 'você não tem vergonha de pedir dinheiro para uma mulher mais velha, sua bicha?'”, relatou ele, que registrou um Boletim de Ocorrência na época.

Wilma prosseguiu com as ameaças e ligou para Bruno durante uma viagem para Nova York, dizendo saber onde ele estava hospedado e que lá 'conhecia gente que poderia dar um jeito nele'.

Bruno viajou para outro estado nos EUA, e finalmente recebeu o cheque com o valor emprestado. Desde então, ele nunca mais falou com Wilma nem com Gal.

Outro relato é do produtor Ricardo Frugoli, que afirma que Gal perdeu oportunidades de shows no Brasil e na Europa por causa do comportamento da mulher. Ele tem como ‘más lembranças’ a memória de ter trabalhado com Wilma, devido às intrigas, acusações infundadas de furto e ex-funcionários humilhados chegando a ter episódios de depressão.

O produtor conta que abriu o jogo com Gal sobre o que ocorria, mas a cantora ficou furiosa ao supor que poderia estar sendo roubada e ambos nunca mais tocaram no assunto. Ele afirma que continuou por causa de Gal, mesmo com o bullying que sofria. Ele também fez um boletim de ocorrência por ameaças de Wilma, e 4 dias depois foi demitido.

Uma das cantoras mais bem sucedidas da MPB, a cantora deixou para o seu único filho, Gabriel, a herança cujo ítem de maior valor é um imóvel comprado por R$ 5 milhões em 2020.

Um ex-funcionário que trabalhou com a artista até ela falecer afirma que a conta da cantora era 'um buraco negro'.

Funcionários afirmaram que o casal tinha um relacionamento abusivo. Um deles afirma que presenciou uma discussão das duas em 2015, que acabou evoluindo para um atrito físico. "O dinheiro entra e some, as dívidas não param de chegar. Que tipo de empresária é você?", questionou Gal. "Você é uma velha, as pessoas não querem mais te contratar", rebateu Wilma.

Todos os treze entrevistados concordam que isso ocorreu devido ao tempo em que ela e a mulher estiveram juntas. Entre as dívidas estavam restaurantes, mensalidades da escola de Gabriel, pagamentos de empregados e até a Receita Federal dos Estados Unidos.

Wilma teria chegado a negar um show de Gal nos EUA, fato que teria surpreendido a cantora. "Na próxima vez que ligarem, diga que a Gal não gosta de se apresentar nos Estados Unidos", disse Wilma. A cantora, ao saber do comentário, negou. "Isso é mentira".

Outros shows contratados chegaram a não ocorrer porque Wilma não assinava os documentos. Gal teria dito que 'se largasse Wilma, ela leva metade de tudo que eu tenho, sem nunca ter trabalhado de verdade para conseguir alguma coisa'.

Gal dizia que não voltava aos EUA com medo de ser presa porque Wilma vendeu um imóvel dela em Nova York e não pagou os impostos devidos.

A atriz Sonia Braga também teria sido vítima de um suposto golpe de Wilma, mas não respondeu aos pedidos de entrevista da Piauí.

O irmão de Gal, Guto Burgos, que em 1993 passou a ser uma representação de família para a cantora, afirmou que foi afastado da irmã em 1997 e não participou dos últimos anos dela. "Por favor, eu não quero mais falar disso. É um assunto que me dói muito", afirmou.

Ele acrescentou que a cantora teve 8 salas comerciais no Rio que lhe rendiam aluguéis,uma cobertura e um apartamento na Praia Guinle, um condomínio de luxo na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. "Também tinha imóveis em Salvador, Trancoso e Nova York. Como dói saber que ela morreu sem nada disso. Parece que todo o trabalho dela foi em vão", afirmou.

A médium Halu Gamashi afirmou que passou a se encontrar com a cantora em sigilo por causa dos ciúmes da mulher, e em 1995 ouviu Wilma perguntar se Gal não sentia vergonha por estar tão gorda. "Você está pensando que é quem, Nana Caymmi?". A médium afirma que estranhava que Gal ficasse quieta diante dessas situações.

'A pior pessoa com quem lidei nesse meio', classificou o produtor Rodrigo Bruggermann sobre Wilma. "Além de ser grosseira, ela fazia mudanças de última hora e aplicava taxas surpresa".

Ele acrescentou que ao contrário de outros cantores da MPB, Gal não fazia participações especiais nos shows de nenhum outro artista, porque Wilma não teria permitido. "Provavelmente nem deixava os convites chegarem até ela."

O empresário Maurício Pessoa afirmou que em 2013 sofreu um tombo financeiro de mais de R$ 1 milhão causado por Wilma, que pediu dinheiro antecipado para Gal realizar 6 shows, mas a situação se estendeu até 2017, sem o cumprimento do combinado.

As polêmicas continuaram até após a morte da cantora. O irmão de Gal mandou um recado para Wilma de que a cantora deixou claro que gostaria de ser enterrada no Cemitério São João Batista, no Rio, ao lado da mãe, onde ela comprou um jazigo perpétuo.

A empresária simplesmente decidiu que o corpo ficaria em São Paulo, no mausoléu da família dela, no Cemitério da Consolação.

Procurada pela revista Piauí, a viúva bloqueou os repórteres no WhatsApp e não atendia a ligações, e depois o seu advogado mandou uma “advertência” para que a revista não publicasse a reportagem sob pena de sofrer ‘medidas judiciais cabíveis’.