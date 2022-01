Vitor Kley anuncia fim do namoro com atriz Carolina Loureiro e revela motivo

2022 nem começou e já tem casal terminando! Vitor Kley anunciou neste domingo (2) o término de seu namoro com a atriz portuguesa Carolina Loureiro. Os dois estavam juntos desde 2019. Segundo o músico, a distância e o trabalho complicaram na relação do casal. "A distância e o trabalho nos venceram. Desejo toda a luz do mundo a ti, tu sabe disso. Que seu caminho seja lindo! Carol, até uma próxima”, escreveu em seu stories. Carolina também se pronunciou nas redes sociais. A distância e o trabalho venceram-nos. Desejo sempre tudo de bom e o melhor para ti, pela linda amizade que temos e que sempre vamos ter. Obrigada por tudo, Vitor. Peço só para respeitarem este momento difícil e nos deixarem tranquilos”, pediu a atriz.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.