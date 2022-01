Preta Gil testa positivo para Covid-19 e faz apelo: 'vacinem-se'

A cantora Preta Gil testou positivo para Covid-19. Ela postou um vídeo, neste sábado (01), em uma rede social e aproveitou para fazer um apelo aos seguidores para que se vacinem contra a doença. "Testei positivo para o COVID-19 pela segunda vez, mas estou bem! Aproveito para reforçar a importância da vacinação que ajuda muito a diminuir as chances de sintomas severos do vírus e complicações! Se cuidem!", escreveu na legenda da publicação. "Fica aqui meu alerta para todo mundo. Essa Ômicron está entre nós, de uma maneira severa, ela é muito transmissível. Os estudos apontam que ela é forte, mas para quem está vacinado, como eu, que tenho as duas doses, ela é mais branda. Espero que continue assim, mas ela contamina pessoas vacinadas, que podem transmitir, e pessoas não vacinadas podem complicar". "Então vacinem-se. O apelo é só esse. A vacina é muito eficaz. Tomem a segunda dose, tomem a dose de reforço", pediu.

