Mãe de Marília Mendonça posta foto com Murilo Huff e desabafa: 'peço respeito'

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, fez um desabafo nas redes sociais ao postar uma foto do aniversário de 2 anos de Leo. O pequeno é fruto do relacionamento de Marília com o cantor Murilo Huff. "Só peço respeito. Essa é a família que Deus designou pra cuidar do Léo", escreveu ela. Na imagem, estão os avós paternos, o pequeno Leo, Murilo Huff, Ruth e o esposo. Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro após a queda do avião em uma área perto de uma cachoeira em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. No acidente aéreo também morreram seu produtor, Henrique Brasil, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e co-piloto Tarciso Viana.

