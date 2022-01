Irmão de Marília Mendonça se emociona ao homenagear cantora no Melhores do Ano

Gustavo, da dupla com Dom Vittor, se emocionou ao homenagear e falar sobre a irmã, a cantora Marília Mendonça durante o Melhor do Ano, no Domingão com Huck. Gustavo, irmão de Marília Mendonça, faz discurso emocionante em homenagem à irmã. #MelhoresdoAno #Domingão pic.twitter.com/dRglN6RxIC — Domingão com Huck (@domingao) January 2, 2022 "Minha irmã, minha pequena, que hoje está lá no céu, com certeza, ela estaria aqui hoje recebendo o prêmio dela também. Muito orgulho de tudo o que eu passei com ela. Sou muito grato por esse tempo que eu tive com ela aqui na terra. Com certeza está me esperando lá", disse o cantor. A dupla cantou um dos sucessos da sertaneja, que morreu em um acidente aéreo em 2021.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.