Vitão vira meme após ninguém entender música no MTV Miaw

Internautas não perdoaram a apresentação de Vitão com Luísa Sonza no MTV Miaw. Isso porque, segundo eles, não foi possível entender nada do que ele cantou em um trecho de "Flores", feat com a cantora.

O trecho com a dicção mais confusa foi justamente o que Luísa Sonza rebolou para ele, o que gerou ainda mais brincadeiras e memes, dando conta de que ele teria ficado "hipnotizado" com a dança da namorada.

Confira a parte do trecho cantada por Vitão: "Então pode jogar na minha cara, 'to duro, mó tara / Te juro, mó cara te querendo a vera / Tá, pera que eu acendo uma vela / Que te deixa puro tesão de novela".

