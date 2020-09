Vídeo: João Vicente sugere 'tiro na cabeça' de ex-BBB Prior e é detonado

João Vicente gerou um bafafá na internet após fazer uma declaração complicada na live com a ex-bbb Marcela McGowan no Instagram.

O ator global sugeriu um "tiro na cabeça" de ex-bbb Felipe Prior, que foi denunciado pelo Ministério Público por estupro após sair do reality show.

GENTE QUE ABSURDO! Como um cara desse fala uma barbaridade dessa direcionado ao Prior, João Vicente de Castro é um bolsominion inrustido? @felipeprior no máximo deveria acionar o advogado. Essa turminha da intolerância que "prega a paz". pic.twitter.com/04H0o5cGtd — Carme Lucia (@carmenlucia1000) September 26, 2020

“Qualquer pessoa que em algum nível pense que todos nós somos iguais, que não tem que haver discriminação, que o feminismo é necessário e presente… Qualquer pessoa que tenha esse entendimento poderia dá um tiro na cabeça do Prior. Claro que to brincando, obviamente, mas eu to dizendo... Havia ali incoerências do tipo 'eu grito com você sim porque grito com minha mãe”, disse.

A situação repercutiu logo em seguida com as tags "Prior merece respeito" e "João Vicente" nos trending topics do Twitter.

O ex-bbb Prior se pronunciou, rebatendo o comentário de Vicente: "Eu sou um jovem de classe média que conquistou tudo trabalhando. Eu gosto muito de respeito, um tiro na cabeça a gente tem que dá em muita gente que tá fazendo coisa ruim. Eu estou aqui para agregar. Uma pessoa que quer dá um tiro na cabeça de outra não tem meu respeito. Eu nunca vi na capa do Ki-Suco, sei nem quem é”, disparou.