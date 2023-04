Virginia Fonseca faz festival de música para comemorar aniversário; fotos

Virginia Fonseca comemorou o seu aniversário no festival de música Malvada Sunset, em Governador Valadares, Minas Gerais, neste sábado (8).

A influenciadora completou 24 anos na última quinta-feira, dia 6 de abril, e fez uma festa com familiares, mas agora realiza um festão de aniversário mais extravagante com direito a shows do marido, Zé Felipe, e de Wesley Safadão, MC Don Juan, MC Davi e MC G15.

Para o look, Virginia escolheu cropped e minissaia transparentes, com calcinha e sutiã nude, deixando em evidência os seus gominhos na barriga.

Por lá, apareceram alguns influencers e famosos, com os ex-bbbs Gustavo, agora solteiro após o fim do namoro com Key Alves, e o ex-bbb Caio Afiune. Outro destaque foi o irmão de Virgínia, William Gusmão, que apareceu ao lado da esposa grávida Melody Barreto, poucos dias após ele aparecer com outra mulher em um vídeo que viralizou na internet.