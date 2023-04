Eduardo Costa se casa com Mariana Polastreli em fazenda; veja fotos

Eduardo Costa se casou em uma cerimônia luxuosa ao ar livre com Mariana Polastreli neste sábado (8).



Dona de uma loja de roupas e influencer fitness, Mariana Polastreli é mãe de três filhos, frutos do antigo relacionamento com o engenheiro Eduardo Polastreli, que no início do relacionamento com o famosos não aceitou ser deixado pela loira e resolveu chorar suas mágoas em público, a acusando de ter abandonado a família para ficar com o sertanejo.

Alguns anos depois, os dois se acertaram e Eduardo Costa chegou a posar abraçado com o engenheiro, selando a paz.