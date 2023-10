Vinícius Jr. engata affair com ex-noiva de MC Gui

O jogador Vinícius Jr. e a bailarina Bia Michelle engataram um affair e estão passando uma temporada juntos em Madri, na Espanha, segundo o jornal Extra.

A ex-noiva de MC Gui chegou a postar uma foto na sede do Real Madrid com a camisa do jogador. Os dois ficaram pela primeira vez no ‘open house’ que ele fez na nova mansão, no Rio.

Bia Michelle tem 22 anos, mora em São Paulo, e até dezembro do ano passado integrava o balé do Faustão. Em 2021, a jovem terminou o noivado com MC Gui após a descoberta de uma traição.