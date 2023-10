Gwyneth Paltrow usa Oscar, disputado com Fernanda Montenegro, como peso de porta

“Até ela sabe que não merecia esse Oscar, por isso não dá valor”, “Reconhecimento é o q importa! Fernanda é gigante e ela sabe disso, por mais que o mundo não saiba! Quanto ao prêmio, cada um faz o q quiser com o seu prêmio! Achei a ideia original! NA MINHA OPINIÃO, é melhor estar tendo utilidade do que parado numa prateleira sendo adorado!”, “Só mostra o quão pequena ela é: ganhou o prêmio sem merecer, e ainda assim o trata como se fosse apenas um peso de porta”, foram alguns dos comentários após a revelação.

Gwyneth Paltrow causou revolta - principalmente nos brasileiros - após mostrar que usa a estatueta do Oscar como pesa de porta. A atriz americana disputou o prêmio de ‘Melhor Atriz’ com a brasileira Fernanda Montenegro em 1999.

