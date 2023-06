Vini Jr. prepara festão de aniversário com 2 dias de duração e famosos

Vinicius Jr. está preparando um festão de aniversário com dois dias de duração e presença de muitos famosos como Anitta, Casimiro, Neymar Jr, Felipe Neto, Carolina Dieckmann, L7nnon, Pedro Scooby e mais.

O craque do Real Madrid completa 23 anos no dia 12 de julho, e o festejo acontece nos dias 11 e 12 no sítio Lajedo, em Vargem Pequena, zona Oeste do Rio de Janeiro.

Intitulada "Baila Vini Jr.", a festa terá tema all black no primeiro dia. No segundo, a comemoração será uma micareta com direito a abadá. O aniversário contará com atrações surpresa, entre elas Ludmilla — que foi revelada pela coluna Splash Uol.

Vini Jr. é um dos famosos mais em alta do momento diante de sua luta anti racismo no futebol espanhol. O atleta do Real Madrid sofreu ataques racistas durante os jogos da La Liga, recebendo apoio de muitos famosos e reacendendo o debate sobre o tema.