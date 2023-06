Luiza Ambiel diz que Gugu namorava cantor: ‘todo mundo sabia’

"Quando o SBT era em Santana, nos anos 1990, todo mundo sabia que ele namorava um cantor. A gente nem se aproximava muito do moço para não dar problema. Gugu separava a vida profissional da pessoal, mas não era um grande segredo. Ele só era discreto", disse ela no programa ‘Selfi Service’.

