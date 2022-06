Viih Tube é atendida em cadeira de rodas ao passar mal em aeroporto; motivo surpreende

"Tal mãe, tal filha. E eu que no aeroporto comecei a sentir uma dor horrível e fui até atendida de cadeira de rodas e era gases. Te entendo maezinha @Pocah", escreveu a influencer aos risos no instagram.

A ex-BBB Viih Tube passou mal nesta segunda-feira (27), e foi atendida em cadeira de rodas no aeroporto. Nas redes sociais a influencer divertiu seguidores após revelar o motivo do mal estar seriam gases.

