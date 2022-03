Com forte dor abdominal, Pocah vai parar no hospital após ficar com ‘peido preso'

A ex-BBB21, Pocah, foi parar no hospital na última segunda (14) após sentir uma forte dor abdominal. Ela usou sua conta no twitter para compartilhar seu diagnóstico: “peido preso”.



De acordo com a cantora, a situação teria acontecido porque ela reteve as flatulências. “Meninas não tenham vergonha de peidar na frente do boy, porque vergonha mesmo é não deixar o boy dormir sentindo dor, ir pro hospital com o boy e o laudo ser: Peido preso. A partir de hoje tô liberando geral”, disse Pocah no twitter.



De acordo com o gastroenterologista, Ricardo Barbuti, o caso não é incomum. "Se você tiver uma quantidade aumentada de gás dentro do abdômen, isso vai provocar uma distensão do intestino e normalmente o que provoca cólica é realmente a distensão das alças intestinais", explicou em entrevista ao G1.