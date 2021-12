Viih Tube confirma término por traição

No dia 1º de abril, Viih Tube falou para os colegas de confinamento no "BBB 21" que tinha sonhado que havia sido traída. Ela descreveu o sonho para Thaís Braz enquanto se arrumavam no banheiro da casa. "Sonhei hoje que eu era corna, que o Bruno me traía com uma menina de cabelo curtinho e aí eu descobri. Eu estava aqui aqui, quando eu saí a gente foi para uma festa e ela estava, ele não conseguiu esconder de mim, ela veio e beijou ele", contou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Viih Tube confirmou hoje que um dos motivos para terminar o relacionamento com Bruno Magri foi uma traição da parte dele descoberta. A ex-BBB reforçou que o término do namoro de três anos foi "em paz".

