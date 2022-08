Vídeos: gravação do DVD de João Gomes tem pancadaria, caos e barulho de tiros

A gravação do DVD de João Gomes no Centro de Recife na noite desta quarta-feira (17) foi marcado por emoção, mas também muita confusão, tumulto, pancadaria e até barulhos de disparos que segundo o público, podem ter sido tiros.



O cantor emocionou com a apresentação na sua terra natal, mas a confusão causada pela grande multidão que se reunia ali não pôde ser controlada. Um drone usado para a gravação das imagens teria sido inclusive furtado depois de cair no chão.

Em vídeos, é possível ver que uma roda se abre no meio do público, quando inicia a confusão. Um homem descontrolado quase derruba cavalete que fazia parte do esquema de segurança do local.

Vai ser lindo o DVD do João Gomes com zoada de tiro no fundo, nunca mais ele faz nd de graça aqui em recife pic.twitter.com/FBOPCDGkFG — calma clara, depois piora. (@Vilelaaw) August 18, 2022

Também é possível ouvir disparos que seriam tiros. “É bala”, gritam alguns no local. Há gente espalhada por todo o canto, inclusive em árvores e penduradas em prédios.

Além disso, policiais teriam chegado a efetuar disparos de armas não letais quando houve uma correria nas ruas nas proximidades. Também foi registrado um arrastão no local.