Vídeo mostra reação de Éder Militão ao receber notícia de gravidez de Karoline Lima

A influenciadora Karoline Lima mostrou o vídeo do momento em que conta ao namorado, o jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, que ele vai ser pai. A reação de Éder Militão ao descobrir que seria pai. Com direito a "sonho em ganhar uma Copa do Mundo e uma Champions League." pic.twitter.com/06IhNWDodb — Portal Blanco (@PortaIBlanco) December 26, 2021 Karol aparece falando por videochamada com o atleta de 23 anos, e pergunta qual é o maior sonho dele. Éder afirma: “uma Copa do Mundo e uma Champions League”. Em seguida, ela tenta lembrá-lo da conversa que os dois tiveram recentemente, em que ele disse que seu maior sonho é ser pai. Éder lembra, e ela diz: “Pois nós somos três”. O zagueiro demora a acreditar, e acha que a namorada está pregando uma pegadinha. “Nem é teu”, diz ele, quando ela mostra um teste de gravidez positivo. Quando a ficha finalmente cai, ele comemora com um gritinho.

