No Altas Horas com Juliana Paes, Marieta Severo relembra ditadura militar e internautas reagem

Os nomes de Marieta Severo e Juliana Paes ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter entre a madrugada e manhã deste domingo (26) após a participação das atrizes no programa “Altas Horas”, da TV Globo. Marieta Severo, diante de Juliana Paes, no Altas Horas: "é insuportável viver sem democracia" pic.twitter.com/vfHDmePAo0 — NILNEWS (@nilnews) December 26, 2021 Participando através de videochamada, Marieta foi questionada por Serginho Groismann acerca do período em que ficou sem atuar. A atriz respondeu falando que o motivo foi a censura da ditadura militar, e aproveitou para criticar os apoiadores da pior época já vivida por ela. “Isso foi há muito tempo, era na época da ditadura, essa época terrível que a gente espera que não volte nada semelhante. Existia uma censura e uma impossibilidade de Chico (Buarque) se apresentar na televisão. Achava que não era justo eu me apresentar com ele sendo censurado”, afirmou. “Eu tinha acabado de fazer Roda Vida, aqui no Rio de Janeiro. Logo depois, quando ele foi para São Paulo, eu não pude ir e estava grávida, então, o que aconteceu foi isso. Nós saímos do Brasil em janeiro de 1969 para ficar 20 dias e voltar, mas aí teve toda aquela história, o Caetano foi preso, Gil foi preso, a gente recebia muito recado que se Chico voltasse ele ia ser preso”, prosseguiu. "Então, eu estava com um barrigão e a gente resolveu não voltar e aí Silvinha nasceu na Itália por causa disso. Ficamos mais de um ano lá, mas por conta desse período tenebroso que alguns clamam de volta”, afirmou. “Eu, com minha experiência, com minha vivência, de ter passado por esses períodos todos, eu digo que não tem nada pior. É insuportável você não ter liberdade, é insuportável viver sem democracia”, completou. Juliana Paes ouviu calada as declarações da veterana, mas ainda assim foi o nome mais citado pelos internautas na cena. Isso porque recentemente a atriz negou ser “bolsominion’ mas acabou virando piada ao dizer que não apoia “delírios comunistas da extrema-esquerda”. “Q o ano q vai entrar seja o ano onde nós possamos lidar com coisas mais alegres, positivas. Sem esse discurso ruim, de violência, de arma, de ódio, de estímulo à briga entre nós. A gente ñ é assim, a gente ñ quer ser assim, e nós ñ seremos assim no ano q vem” — Marieta Severo pic.twitter.com/MwHz4vDs1I — Jeff Nascimento (@jnascim) December 26, 2021 A cara da Juliana Paes escutando a Marieta Severo falando sobre o período da ditadura, onde a arte sofreu forte censura. #altashoras pic.twitter.com/uUT8OUhERj — desativado porém ativado (@DiscoOfSurto) December 26, 2021 Marieta Severo dando aula de História para a Juliana Paes no Altas Horas Tv Globo pic.twitter.com/Z0tc1J9jMD — Fernanda Süssekind (@Nandasussekind) December 26, 2021 marieta severo citando ditadura, prisão de caetano veloso, gilberto gil e chico buarque na cara de baby do brasil e juliana paes em rede nacional — moo (@flertefatale) December 26, 2021

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.